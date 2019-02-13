Челябинцев ждут новые тарифы за коммуналку

13 Февр. 12:24 2019-02-13T12:24:08+03:00

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Готовьте ваши денежки! Во второй половине года оплачивать жилищно-коммунальные услуги станет дороже. Напомним, что с 1 января тарифы уже подорожали на 1,7% из-за увеличения ставки НДС.

Региональные власти заявляют, что с 1 июля рост составит не более двух процентов. Поставщикам услуг выпадающие из-за льготных тарифов доходы компенсируют из областного бюджета. В областном бюджете на эти задачи предусмотрено более трех миллиардов рублей.

Причина роста тарифов — инфляция затратной составляющей, рост стоимости электричества — на 11%, угля — на 4,3%, зарплаты — на 4,6%, стоимости работ и материалов — на 4,6%. И если тарифы не сдерживать с помощью средств областного бюджета, они бы выросли не на два процента, а на 13,5%.

Кроме того, в областном бюджете есть деньги на адресные субсидии. Обращаться с ними следует, если коммуналка подорожает больше чем на два процента. На выплату субсидий южноуральцам в областном бюджете предусмотрено еще 2,4 млрд руб. Претендовать на субсидию могут не только малоимущие.

— За начислением субсидий нужно обращаться в районные управления соцзащиты, — сказала министр тарифного регулирования и энергетики Татьяна Кучиц.

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ИСТОЧНИК KP.RU