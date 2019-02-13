2019-02-13T13:56:19+03:00
Общество

Микрофинансовую контору в Челябинске оштрафовали из-за рекламной эсэмэски

Они пытались обжаловать суровую меру в суде
Андрей АБРАМОВ
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Контору микрозаймов оштрафовали из-за рекламной SMS-ки на 100 тысяч. Фото: Дмитрий АхмадуллинКонтору микрозаймов оштрафовали из-за рекламной SMS-ки на 100 тысяч. Фото: Дмитрий Ахмадуллин
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В антимонопольную службу обратился житель Челябинска. Ему на телефон пришла реклама от конторы микрозаймов, с предложением взять кредит. При этом свой номер мужчина нигде не оставлял и согласие на получение рассылки не давал.

ФАС потребовал объяснений от микрозаймов. Те предоставили выпуску со своего сайта. Кто-то брал кредит и указал не свой телефон, а затем дал согласие на получение рекламы. Ведомство решило, что перед рассылкой рекламы, компания должна убедиться, что получатель сообщения дал согласие.

— Фирму оштрафовали на 100 тысяч рублей, но они не согласились и обжаловали решение. Однако Арбитражный суд постановил, что штраф вынесли законно, — сообщили в пресс-службе УФАС по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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