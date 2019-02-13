2019-02-13T14:14:12+03:00
Общество

Жителям Челябинска бесплатно раздадут презервативы

Подарок выдадут тем, кто пройдет экспресс-тест на ВИЧ
Лидия ПЕСКОВА
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Контрацептивы выдадут бесплатно тем, кто пройдет тест на ВИЧ. Фото: Михаил ФРОЛОВ.Контрацептивы выдадут бесплатно тем, кто пройдет тест на ВИЧ. Фото: Михаил ФРОЛОВ.
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Акция приурочена ко Дню всех влюбленных. Медики таким образом напомнят горожанам о безопасном сексе. Всем жителям города, прошедшим экспресс-тест на ВИЧ, подарят контрацептивы, сообщает пресс-служба областного центра СПИДа.

— Половой путь стал ведущим среди всех способов передачи ВИЧ-инфекции на Южном Урале, — рассказывают в пресс-службе. — Заболевание уже вышло за пределы групп риска и распространяется среди социально благополучного населения. Заражаются трудоспособные граждане в возрасте 30-40 лет, в том числе женщины детородного возраста. Но если вовремя обращаться к врачу и принимать назначенное лечение, мпожно жить полноценно.

Пройти экспресс-тест на ВИЧ и получить подарок можно с 14 по 17 февраля в торговом комплексе «Алмаз».

14-15 февраля

10.00 — 15.00 в тестмобиле напротив главного входа в ТРК «Алмаз».

15:00 — 20:00 — в специальной кабинке на первом этаже, напротив входа с улицы на фудкорт.

16-17 февраля

15.00 — 20.00 в специальной кабинке напротив входа с улицы на фудкорт.

Также мобильный пункт экспресс-тестирования на ВИЧ будет работать в Металлургическом районе. 18 февраля — на парковке ТЦ «Северные ворота» и 22 февраля — на парковке ТЦ «Невский». Время работы пунктов с 11:00 до 14:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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