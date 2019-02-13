Инспекторы МЧС сорвали гонки на льду в Челябинске

13 Февр. 15:29 2019-02-13T15:29:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувшие выходные на пруду вблизи села Новое Поле автолюбители Челябинска хотели устроить гонки. Согласовывать опасное мероприятие ни с кем не пытались, да и не разрешили бы. Заездам не суждено было состояться. О состязаниях прознали в инспекции по маломерным судам МЧС, местная администрация и ГИБДД.

— Нахождение на льду на автомобиле в запрещено, так как на Южном Урале нет ледовых переправ. Более того, это наносит вред экологии, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Когда сотрудники прибыли к условленной точке и заблокировали выезд, на льду уже находился один автомобиль. На берегу пруда были припаркованы машины зрителей. Гонщики немедленно прекратили соревнование и уехали со льда, после чего стали участниками профилактической беседы.

— Ряд авто эксплуатировались с грубыми нарушениями правил. К административной ответственности были привлечены четверо водителей. Сотрудники ГИБДД составили на них протоколы за переоборудование машин, отсутствие страховок. Что касается водителя, который находился на льду, на него был составлен протокол. Выезд на лед был блокирован: при помощи тяжелой техники установлена снежная насыпь, — добавили в ведомстве.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

ИСТОЧНИК KP.RU