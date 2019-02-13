2019-02-13T16:21:19+03:00
Происшествия

Пожар на ЧМК, в котором погибли двое, обернулся уголовным делом

Искать виновных будут среди ответственных за безопасность на производстве
Андрей АБРАМОВ
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Пожар начался, когда из ковша разлился жидкий металл. Фото: Алексей БУЛАТОВПожар начался, когда из ковша разлился жидкий металл. Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Следственный комитет 13 февраля возбудил уголовное дело за нарушение требований охраны труда, которое привело к гибели двух рабочих. В одном из цехов ЧМК разлился раскаленный металл и пламя охватило кабину крана, в которой были мужчина и женщина.

— Из-за нарушения ответственными безопасного режима проведения работ, в цехе непрерывного розлива металла произошло возгорание, в результате которого двое рабочих получили смертельные травмы, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По статье грозит до пяти лет колонии. Сейчас проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению обстоятельств преступления и виновных должностных лиц. Напомним, ранним утром 13 февраля на ЧМК начался пожар, который тушили почти три часа. Трагедия случилась из-за того, что в ковше с жидким металлом образовалась дыра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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