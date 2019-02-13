2019-02-13T16:36:05+03:00
Происшествия

На чиновников завели уголовное дело за гнилые квартиры для сирот в Челябинской области

Из бюджета потратили более трех миллионов рублей
Андрей АБРАМОВ
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К правоохранителям обратились выпускники детдомов из Еткульского района. Пожаловались, что местные власти дали им положенные по закону квартиры. Правда, достойное жилье они мало напоминали.

— За бюджетные средства в сумме более 3 млн рублей в селе Еткуль купили жилплощадь. Помещения непригодны для проживанию. Так, в квартирах стены поражены грибком, отсутствует вентиляция, тонкие стены и неправильная конструкция канализации, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления. Предстоит не только вернуть в бюджет потраченные деньги, найти виновных, но и добиться выделения достойного жилья сиротам. Чиновникам же грозит от трех до десяти лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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