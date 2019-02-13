В Копейске объявили режим чрезвычайной ситуации

СЕГОДНЯ 17:31 2019-02-13T17:31:28+03:00

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С 11 февраля в Копейске ввели режим ЧС. Такое решение приняла комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города. Причиной стали эндогенные пожары на хвостохранилище выработанных угольных шахт, расположенных на озере Курочкино.

— Тушение очагов в зоне ЧС будет происходить путем укрытия несгораемым грунтом с последующей герметизацией слоем глины. В режиме чрезвычайной ситуации ответсвенные структуры переведены на круглосуточный режим работы. В зону пожаров ограничен доступ посторонних лиц, — сообщили в пресс-службе администрации Копейского городского округа.

Отметим, что обстоятельства послужившие основанием для введения режима ЧС стали жалобы жителей поселка Старокамышинск на смог и запах гари.

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ИСТОЧНИК KP.RU