2019-02-13T17:31:28+03:00
Происшествия

В Копейске объявили режим чрезвычайной ситуации

Причиной стали подземные пожары на Курочкино
Андрей АБРАМОВ
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В Копейске введен режим ЧС. Фото: администрация Копейского ГОВ Копейске введен режим ЧС. Фото: администрация Копейского ГО
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С 11 февраля в Копейске ввели режим ЧС. Такое решение приняла комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города. Причиной стали эндогенные пожары на хвостохранилище выработанных угольных шахт, расположенных на озере Курочкино.

— Тушение очагов в зоне ЧС будет происходить путем укрытия несгораемым грунтом с последующей герметизацией слоем глины. В режиме чрезвычайной ситуации ответсвенные структуры переведены на круглосуточный режим работы. В зону пожаров ограничен доступ посторонних лиц, — сообщили в пресс-службе администрации Копейского городского округа.

Отметим, что обстоятельства послужившие основанием для введения режима ЧС стали жалобы жителей поселка Старокамышинск на смог и запах гари.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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