2019-02-13T19:58:07+03:00
Спорт

«Трактор» в Челябинске упустил победу по буллитам в матче с «Северсталью»

«Медведи» потеряли важное очко в битве за плей-офф
Алексей МИКУШИН
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13 февраль «Трактор» vs «Северсталь». Фото: hctraktor.org13 февраль «Трактор» vs «Северсталь». Фото: hctraktor.org
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Gоединок стал для челябинцев одним из решающих в споре за место в восьмерке сильнейших. Борьба в Восточной конференции за попадание в плей-офф идет сразу между тремя клубами, включая «Трактор». Так, что каждая игра на финише регулярного чемпионата очень многое значит для черно-белых.

Кстати, перед началом матча букмекеры делали двойную ставку на победу «Трактора». Возможно, потому, что «Северсталь» уже потеряла шансы на выход в Кубок Гагарина

Однако, гости вышли на лед также достаточно мотивированными. Чего стоят два их гола в ворота «Трактора», не засчитанные арбитрами.

А до этого хозяева на старте матча открыли счет (гол на счету Шарова), череповчане забили в ответ. При счете 1:1 завершилось основное время и овертайм.

В серии буллитов гости оказались сильнее — 2:1 в их пользу. Но «медведи» сохраняю место в зоне плей-офф, опережая девятую команду на три очка.

Впереди у «Трактора» три матча на выезде, а 22 февраля в Челябинске черно-белые проведут заключительный матч регулярного чемпионата КХЛ с питерским СКА.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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