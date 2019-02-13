2019-02-13T19:44:26+03:00
Общество

Во дворе обрушившегося в Магнитогорске дома не будут ставить памятник

В память о погибших высадят 39 деревьев
Андрей АБРАМОВ
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Дизайн-проект предоставлен администрацией МагнитогорскаДизайн-проект предоставлен администрацией Магнитогорска
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В актовом зале школы №14 встретились чиновники Магнитогорска и жители дома №164 по проспекту Карла Маркса, 164. В нем 31 декабря прогремел взрыв, который обрушил подъезд. Погибли 39 человек. Президент поручил расселить дом, однако многие высказали желание остаться. Поэтому двор ждет хорошая реконструкция и благоустройство.

Ранее был представлен проект, а сегодня состоялось его обсуждение. Сошлись во мнении, что на восстановленной территории не должно быть монументов, мест для возложения цветов и памятников, напоминающих о произошедшем. Помимо ремонта детского клуба, в котором базировался штаб, будет замостят площади тротуарной плиткой, появятся скамеечки, запланирована посадка 39 деревьев.

— Территорию украсят цветочные клумбы. Планируется убрать под землю трубы. Итог мероприятию подвел председатель собрания депутатов Александр Морозов. Он отметил, что несогласные всегда найдутся, но в этот раз большинству жителей удалось прийти к консенсусу. Финальной точкой обсуждения станет подписанный протокол, в котором будут учтены озвученные пожелания. В их числе — установка тренажеров, обустройство парковочных карманов и пешеходных дорожек, обрезка и снос старых деревьев, монтаж системы уличного освещения, — рассказали в пресс-службе администрации Магнитогорска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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