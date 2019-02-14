2019-02-14T03:29:35+03:00
Общество

В Челябинской области школьники придумали, как развлечь пациентов в очереди ко врачу

Они организовали в поликлинике мини-библиотеку
Ирина КАРЕЛИНА
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Мини-библиотека в детской поликлинике. Фото: vk.com/magnitkacityМини-библиотека в детской поликлинике. Фото: vk.com/magnitkacity
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Добрая идея родилась у школьников Челябинской области. Они создали мини-библиотеку в детской поликлинике № 2 Магнитогорска.

— Мы с ребенком наблюдали такую картину: ребята лет восьми — десяти с огромными пакетами книг пришли в поликлинику. Они оставили эти книжки для детей, сидящих в очереди. После наших расспросов мы узнали, что ребята учатся в 55-й школе и участвуют в социальном проекте о книгах. Спасибо, ребята! Мы с удовольствием полистали (так как читать еще не умеем) ваши книжки! — написала жительница Магнитогорска в группе в ВК.

Пользователи соцсети в комментариях похвалили школьников. Многие мамы маленьких пациентов скажут им спасибо, ведь развлечь ребенка в очереди ко врачу — настоящая проблема!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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