В Челябинской области школьники придумали, как развлечь пациентов в очереди ко врачу

СЕГОДНЯ 03:29 2019-02-14T03:29:35+03:00

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Добрая идея родилась у школьников Челябинской области. Они создали мини-библиотеку в детской поликлинике № 2 Магнитогорска.

— Мы с ребенком наблюдали такую картину: ребята лет восьми — десяти с огромными пакетами книг пришли в поликлинику. Они оставили эти книжки для детей, сидящих в очереди. После наших расспросов мы узнали, что ребята учатся в 55-й школе и участвуют в социальном проекте о книгах. Спасибо, ребята! Мы с удовольствием полистали (так как читать еще не умеем) ваши книжки! — написала жительница Магнитогорска в группе в ВК.

Пользователи соцсети в комментариях похвалили школьников. Многие мамы маленьких пациентов скажут им спасибо, ведь развлечь ребенка в очереди ко врачу — настоящая проблема!

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ИСТОЧНИК KP.RU