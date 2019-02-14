2019-02-14T03:14:43+03:00
Общество

В Челябинске создают фотогалерею гигантских сосулек

Управляющим компаниям, на чьих территориях будут сделаны снимки, грозит штраф
Ирина КАРЕЛИНА
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Сфотографируй сосульку и пришли ГЖИСфотографируй сосульку и пришли ГЖИФото: Михаил ФРОЛОВ
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Большой штраф за большие сосульки. 300 тыс. руб. заплатят управляющие компании Челябинска, если вовремя не очистят крыши и карнизы. А могут даже лишиться лицензии на работу. Жилищная инспекция предложила горожанам фотографировать опасные сосульки и присылать фото на ее электронный адрес gzhi@mail.ru. Также можно писать в интернет-приемную ГЖИ. Не забудьте указать адрес, где сделано фото, название управляющей компании и свой номер телефона для обратной связи.

Жилищная инспекция будет отправлять фото в соответствующие управляющие компании. А самые впечатляющие выложит у себя на сайте в специальной галерее. Безответственные УК также окажутся на виртуальной доске позора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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