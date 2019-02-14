Жительница Челябинской области хочет пожаловаться в Гороно, что ее дочь узнала в садике отличия мальчиков от девочек

СЕГОДНЯ 08:54 2019-02-14T08:54:15+03:00

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Оригинальную, однако, тему подняли жители Челябинской области в соцсети. Женщина возмутилась, что ее дочка увидела в садике физиологические отличия мальчиков от девочек. И они показались ей, цитируем, некрасивыми. У ребенка шок. Или у мамы?

— Вопиющая ситуация произошла с моим ребенком. Оказывается, когда она ходила в туалет, в это время там же стояли мальчики, и она их увидела! Как вы считаете: воспитатель права, что такое допускает? Почему мальчики не ходят в туалет отдельно? Или пусть ходят сидя, — написала она в группе «Спроси в Миассе» в ВК.

Также женщина сообщила, что намерена по этому поводу обращаться в Управлени образования.

В ответ на этот пост возмутились родители мальчиков: мол, почему они должны справлять свою нужду сидя.

— Может, тогда девочкам будут делать это стоя? — написала Ольга Нахална.

— В Гороно обращаться по такому поводу? Представляю себе такое письмо. Да там обожрутся! А если серьезно, в моем детстве не было никаких разделений. Да и сейчас, насколько знаю, туалет общий, — высказалась Мария Меньшикова.

В санузлах детского сада унитазы разделены перегородками. Как правило, чтобы не было лишних демонстраций, сначала отправляют туда девочек, потом мальчиков. Но ситуации бывают разные. Может, детей обоих полов приспичило одновременно, и воспитатель решила не устраивать дискриминацию. А то потом еще пожалуются в соцсети и Гороно!

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ИСТОЧНИК KP.RU