2019-02-14T03:54:42+03:00
Общество

Ужасы нашего городка: в Челябинске обнаружили подвешенный на дерево труп зайца

Он пугает жителей Паркового
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Труп зайца на дереве. Фото: Анастасия Банникова.Труп зайца на дереве. Фото: Анастасия Банникова.
Изменить размер текста:

Будьте осторожны: на страшную картину можно случайно напороться, гуляя по лесу в микрорайоне Парковый.

— Что за ужас?! Кто додумался повесить зайца на дерево?! За живодерство предусмотрена статья УК РФ 245, — написала Анастасия Банникова в группе «Парковый Челябинск» в ВК.

Девушка приложила фото. Мы решили не пугать читателей и закрыли бедного зайца.

Подписчики группы не могут поверить, что человек на такое способен. Предполагают, что это могла сделать рысь, крупная хищная птица или собака. Однако, кто знает. В Челябинске были случаи, когда, например, изверги повесили щенка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351) 265-80-66; 8-902-616-06-06

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В музей Челябинска вернули похищенный кусок метеорита
В Челябинске подсчитали индекс счастья
Жительница Челябинской области хочет пожаловаться в Гороно, что ее дочь узнала в садике отличия мальчиков от девочек
Актеры «Уральских пельменей» просят подсобрать книжек для сельских библиотек
Банк УРАЛСИБ предлагает весенний сезонный вклад «Журавли»
В День Святого Валентина крупные города Челябинской области накроет смог
Офтальмологи из Челябинска избавили от катаракты двухмесячную малышку
Когда все-таки на Урале начнут строить ВСМ Челябинск — Екатеринбург
В Магнитогорске водитель маршрутки напоил чаем и отвез домой заблудившегося школьника
В Челябинской области школьники придумали, как развлечь пациентов в очереди ко врачу
В Челябинске создают фотогалерею гигантских сосулек
«Трактор» в Челябинске упустил победу по буллитам в матче с «Северсталью»