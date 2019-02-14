Ужасы нашего городка: в Челябинске обнаружили подвешенный на дерево труп зайца

СЕГОДНЯ 03:51 2019-02-14T03:54:42+03:00

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Будьте осторожны: на страшную картину можно случайно напороться, гуляя по лесу в микрорайоне Парковый.

— Что за ужас?! Кто додумался повесить зайца на дерево?! За живодерство предусмотрена статья УК РФ 245, — написала Анастасия Банникова в группе «Парковый Челябинск» в ВК.

Девушка приложила фото. Мы решили не пугать читателей и закрыли бедного зайца.

Подписчики группы не могут поверить, что человек на такое способен. Предполагают, что это могла сделать рысь, крупная хищная птица или собака. Однако, кто знает. В Челябинске были случаи, когда, например, изверги повесили щенка.

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ИСТОЧНИК KP.RU