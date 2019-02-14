Ужасы нашего городка: в Челябинске обнаружили подвешенный на дерево труп зайца
Будьте осторожны: на страшную картину можно случайно напороться, гуляя по лесу в микрорайоне Парковый.
— Что за ужас?! Кто додумался повесить зайца на дерево?! За живодерство предусмотрена статья УК РФ 245, — написала Анастасия Банникова в группе «Парковый Челябинск» в ВК.
Девушка приложила фото. Мы решили не пугать читателей и закрыли бедного зайца.
Подписчики группы не могут поверить, что человек на такое способен. Предполагают, что это могла сделать рысь, крупная хищная птица или собака. Однако, кто знает. В Челябинске были случаи, когда, например, изверги повесили щенка.
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ИСТОЧНИК KP.RU