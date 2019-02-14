2019-02-14T06:06:55+03:00
Общество

Офтальмологи из Челябинска избавили от катаракты двухмесячную малышку

Девочка появилась на свет с врожденным пороком, но теперь будет расти как обычный ребенок
Лидия ПЕСКОВА
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Скоро Карина будет такой же, как обычные дети. Фото: пресс-служба администрации городаСкоро Карина будет такой же, как обычные дети. Фото: пресс-служба администрации города
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О том, что дочка Кристина ничего не видит, Екатерина Абрамова узнала на медкомиссии, когда девочке исполнился месяц. Кроха не реагировала на игрушки и на людей, а ее глазки были словно стеклянными.

— Это врожденная катаракта, — поставила диагноз врач. — Болезнь могла появиться из-за того, что мама, будучи в положении, переболела ОРВИ.

С катарактой сегодня успешно борются во всем мире: помутневший хрусталик просто меняют на чистый, искусственный. Сложность этого случая в том, что глаз у девочки еще маленький, а операцию обязательно нужно проводить до шести месяцев, пока формируются зрительный нерв и сетчатка. Ранняя слепота грозила также задержкой нервно-психического развития.

Спасать ребенка взялись офтальмологи челябинской городской больницы № 1. Они провели первую операцию и удалили малышке один из мутных хрусталиков. Через два месяца девочке сделают операцию на втором глазу. Чуть позже Кристине установят искусственные хрусталики. Зрение девочки будет формироваться как у обычного здорового ребенка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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