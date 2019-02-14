В День Святого Валентина крупные города Челябинской области накроет смог
В четверг, 14 февраля, на Южном Урале снова объявлен режим черного неба. До семи вечера смог стоит в Коркино, Карабаше, Златоусте, Сатке, Магнитогорске, а также в Челябинске, сообщает региональный Гидрометцентр.
Предприятия области обязали сократить выбросы в атмосферу. В спальных районах запрещено движение большегрузов. Людям советуют не заниматься спортом на улице, особенно вблизи автотрасс.
В остальном погода просто чудесная. Например, в Челябинске ясно и солнечно. Днем ожидается теплая для зимы температура: -2...-4 градуса. В ночь на пятницу похолодает до -19 градусов. Подобный температурный режим сохранится, как минимум, до следующей среды, 20 февраля.
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ИСТОЧНИК KP.RU