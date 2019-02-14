2019-02-14T08:11:42+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ предлагает весенний сезонный вклад «Журавли»

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Банк УРАЛСИБ с 12 февраля 2019 года предлагает сезонный весенний срочный вклад «Журавли». Вклад может быть размещен на сроки 100, 200, 400, или 700 дней. Минимальная сумма вклада 50 тыс. рублей. Процентная ставка по вкладу в зависимости от суммы и срочности вклада составляет от 6,4 до 8% годовых. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Досрочное востребование, а также продление вклада производится по ставке 0,01% годовых.

Вклад «Журавли» можно открыть в любом офисе Банка, а также в Интернет-банке и Мобильном банке.

Подробную информацию и полные условия по сезонному вкладу «Журавли» можно получить в ближайших отделениях Банка УРАЛСИБ, по телефону 8-800-250-57-57 (звонки по России бесплатно) или на сайте Банка.

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На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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