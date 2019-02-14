Актеры «Уральских пельменей» просят подсобрать книжек для сельских библиотек
Совет отцов Челябинской области объявил о сборе книг для сельских библиотек. Акция «Брось мышку — возьми книжку!» приурочена к Международному дню дарения книги, который отмечается 14 февраля.
— В Челябинской области 258 небольших населенных пунктов. Менее половины из них обеспечены интернетом. А библиотеки есть только в районных центрах. Наша акция призвана пополнить книжные фонды районных и сельских библиотек, воспитать любовь к чтению, — говорят в Совете отцов.
Инициативу наших мужчин поддержали актеры «Уральских пельменей» Андрей Рожков и Вячеслав Мясников. Они записали видео обращение к южноуральцам с просьбой подарить книги селам.
Акция «Брось мышку — возьми книжку!» пройдет с 14 февраля по 3 марта 2019 года. Пункты сбора книг опубликованы на странице Совета отцов в социальных сетях.
Сами библиотеки могу оставить тут свои заявки на нужные книги, указав жанры и авторов произведений.
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Андрей Рожков и Вячеслав Мясников прислали свое видеообращение.
ИСТОЧНИК KP.RU