2019-02-14T08:19:59+03:00
Общество

Актеры «Уральских пельменей» просят подсобрать книжек для сельских библиотек

Андрей Рожков и Вячеслав Мясников поддержали акцию Совета отцов Челябинской области
Лидия ПЕСКОВА
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В сельских библиотеках фонд не обновляют годами, а у горожан полно прочитанных и уже не нужных книг..В сельских библиотеках фонд не обновляют годами, а у горожан полно прочитанных и уже не нужных книг..Фото: Евгения ГУСЕВА
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Совет отцов Челябинской области объявил о сборе книг для сельских библиотек. Акция «Брось мышку — возьми книжку!» приурочена к Международному дню дарения книги, который отмечается 14 февраля.

— В Челябинской области 258 небольших населенных пунктов. Менее половины из них обеспечены интернетом. А библиотеки есть только в районных центрах. Наша акция призвана пополнить книжные фонды районных и сельских библиотек, воспитать любовь к чтению, — говорят в Совете отцов.

Инициативу наших мужчин поддержали актеры «Уральских пельменей» Андрей Рожков и Вячеслав Мясников. Они записали видео обращение к южноуральцам с просьбой подарить книги селам.

Акция «Брось мышку — возьми книжку!» пройдет с 14 февраля по 3 марта 2019 года. Пункты сбора книг опубликованы на странице Совета отцов в социальных сетях.

Сами библиотеки могу оставить тут свои заявки на нужные книги, указав жанры и авторов произведений.

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Андрей Рожков и Вячеслав Мясников прислали свое видеообращение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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