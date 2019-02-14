В музей Челябинска вернули похищенный кусок метеорита

СЕГОДНЯ 09:46 2019-02-14T09:51:38+03:00

Один из более мелких кусков был похищен. Фото: Валерий Жирохов. Фото: другой источник.

В пятницу будет уже шесть лет, как он небесный скиталец упал на землю

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В среду, 13 февраля, под стеклом, где хранится челябинский метеорит, появился еще один фрагмент болида. Украденный в 2017-м году кусок небесного тела обрел свое место в экспозиции Государственного исторического музея Южного Урала, сообщает пресс-служба музея.

Экспонат весом 2,5 кг пропал летом 2017 года. Вскоре его нашли у геолога, которого приглашали в музей для консультации. Мужчина утверждал, что фрагмент ему подарили, но доказать свои слова не смог. В декабре 2018 года геологу приговорили к условному сроку за мошенничество.

Напомним, астероид диаметром около 17 метров и массой порядка 10 тысяч тонн (по расчетам НАСА) вошел в атмосферу Земли 15 февраля 2013 года. Спустя 30 секунд небесное тело взорвалось, высвободив около 440 килотонн в тротиловом эквиваленте. Ударная волна дважды обогнула Землю. Первые осколки в виде небольших метеоритов нашли спустя несколько дней, а потом в озере Чебаркуль обнаружили самый крупный фрагмент весом 570 кг.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/498184" frameborder="0"></iframe> Челябинский метеорит стал самым популярным экспонатом Краеведческого музея.Валерий ЗВОНАРЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU