В музей Челябинска вернули похищенный кусок метеорита
В среду, 13 февраля, под стеклом, где хранится челябинский метеорит, появился еще один фрагмент болида. Украденный в 2017-м году кусок небесного тела обрел свое место в экспозиции Государственного исторического музея Южного Урала, сообщает пресс-служба музея.
Экспонат весом 2,5 кг пропал летом 2017 года. Вскоре его нашли у геолога, которого приглашали в музей для консультации. Мужчина утверждал, что фрагмент ему подарили, но доказать свои слова не смог. В декабре 2018 года геологу приговорили к условному сроку за мошенничество.
Напомним, астероид диаметром около 17 метров и массой порядка 10 тысяч тонн (по расчетам НАСА) вошел в атмосферу Земли 15 февраля 2013 года. Спустя 30 секунд небесное тело взорвалось, высвободив около 440 килотонн в тротиловом эквиваленте. Ударная волна дважды обогнула Землю. Первые осколки в виде небольших метеоритов нашли спустя несколько дней, а потом в озере Чебаркуль обнаружили самый крупный фрагмент весом 570 кг.
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Челябинский метеорит стал самым популярным экспонатом Краеведческого музея.Валерий ЗВОНАРЕВ
ИСТОЧНИК KP.RU