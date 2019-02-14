В кафе на вокзале в Челябинске вместе с сосисками лежал грязный носок
Житель Челябинска купил сосиску в тесте на автовокзале у областной больницы и серьезно отравился. После этого он обратился в Роспотребнадзор с требованием проверить заведение. Ревизоры были шокированы.
— Продукция была без даты изготовления, некоторая уже испорченна. Хранилась при комнатной температуре. На торговых стеллажах слой грязи, на верхней полке был обнаружен грязный носок, — рассказали в Советском райсуде Челябинска, куда с результатами инспекции обратился пострадавший.
Хозяйка общепита вину признала и принесла извинения. Суд постановил приостановить работу точки на 30 суток.
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ИСТОЧНИК KP.RU