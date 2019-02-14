В кафе на вокзале в Челябинске вместе с сосисками лежал грязный носок

СЕГОДНЯ 12:21 2019-02-14T12:23:31+03:00

Столь странное товарное соседство вскрылось после того как один из посетителей отравился

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Житель Челябинска купил сосиску в тесте на автовокзале у областной больницы и серьезно отравился. После этого он обратился в Роспотребнадзор с требованием проверить заведение. Ревизоры были шокированы.

— Продукция была без даты изготовления, некоторая уже испорченна. Хранилась при комнатной температуре. На торговых стеллажах слой грязи, на верхней полке был обнаружен грязный носок, — рассказали в Советском райсуде Челябинска, куда с результатами инспекции обратился пострадавший.

Хозяйка общепита вину признала и принесла извинения. Суд постановил приостановить работу точки на 30 суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU