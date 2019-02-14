В Челябинской области грудного ребенка едва не зажало дверьми трамвая

СЕГОДНЯ 14:11 2019-02-14T14:12:47+03:00

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ЧП произошло на днях в Магнитогорске. Семья с коляской выходила из трамвая №29, вдруг двери стали закрываться. Грудничка, который спокойно спал в коляске, едва не зажало. Хорошо, отец быстро среагировал и затащил коляску в вагон.

— Зажало мои руки, а не ребенка. Я подбежал к водителю трамвая, она, смеясь, извинилась, сказала, успокойтесь, все нормально. За такие действия в отношении пассажиров, и тем более грудных детей, предусматривается уголовная ответственность для водителя трамвая. Чтобы не быть голословным, вот факты: маршрут трамвая 29, номер вагона 3115, время остановки на остановке «Куранты» 18:30, — написал Иван в группе «Черное&Белое Магнитогорск».

Отец уже написал жалобу в прокуратуре и МП «Маггортранс».

Мнение магнитогорцев по поводу инцидента разделились. Одни были за родителей, другие посчитали, что мать с отцом виноваты сами.

— По технике безопасности вы должны были малыша на руки взять. Даже когда заходите в лифт — ребенка на руки и закатываете коляску, а потом заходите, — написала Юлия.

На возмущения родителей ответила и водитель трамвая.

— Хочу обратиться к Ивану и его жене, еще раз, с извинениями. Я не понимаю, зачем молодой человек вывернул этот случай по-своему. Если молодые люди начали выходить из переполненного трамвая, после того как я объявила, что двери закрываются — это чья вина, моя? В это время ваша жена еще с коляской стояла в вагоне на площадке, каким образом, я зажала коляску наполовину? — высказалась Наталья.

Обе стороны намерены отстаивать свою правоту до конца.

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ИСТОЧНИК KP.RU