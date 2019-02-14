2019-02-14T14:49:39+03:00
Общество

Борис Дубровский высказался о стихийном митинге на УКВЗ

Челябинский губернатор призвал руководство завода услышать работников, пожаловавшихся на низкие зарплаты
Сергей УФИМЦЕВ
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Люди вышли на митинг у проходной 14 февраля. Фото: газета «Усть-Катавская неделя».Люди вышли на митинг у проходной 14 февраля. Фото: газета «Усть-Катавская неделя».
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Сотрудники УКВЗ устроили митинг у проходной предприятия, требуя повышения зарплат. На улицу вышли более ста человек. Люди жалуются, что денег катастрофически не хватает. Также они подняли вопрос о переходе на трех- или четырехдневную рабочую неделю.

— У мужиков зарплата 12 тысяч! Как на эти деньги детей кормить? — кричали митингующие и требовали встречи с руководством.

По данным «КП», директор Усть-Катавского вагоностроительного завода к сотрудникам так и не вышел. С ними поговорил только председатель профкома УКВЗ. Но ничего конкретного о повышении зарплат в ближайшее время от него не услышали.

Зато на происходящее отреагировал губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Сейчас он находится в Сочи на инвестиционном форуме. Глава региона созвонился с руководством УКВЗ. Они обсудили перспективы увеличения заказов предприятия, чтобы выручка пошла вверх вместе с зарплатами работников.

— Считаю, руководству завода нужно услышать просьбы людей и выстроить диалог с коллективом, — прокомментировал ситуацию Борис Дубровский.

Вагоностроительный завод — градообразующее предприятие в Усть-Катаве. Занимается «оборонкой» (ракетно-космическая отрасль) и сборкой трамваев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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