Борис Дубровский высказался о стихийном митинге на УКВЗ
Сотрудники УКВЗ устроили митинг у проходной предприятия, требуя повышения зарплат. На улицу вышли более ста человек. Люди жалуются, что денег катастрофически не хватает. Также они подняли вопрос о переходе на трех- или четырехдневную рабочую неделю.
— У мужиков зарплата 12 тысяч! Как на эти деньги детей кормить? — кричали митингующие и требовали встречи с руководством.
По данным «КП», директор Усть-Катавского вагоностроительного завода к сотрудникам так и не вышел. С ними поговорил только председатель профкома УКВЗ. Но ничего конкретного о повышении зарплат в ближайшее время от него не услышали.
Зато на происходящее отреагировал губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Сейчас он находится в Сочи на инвестиционном форуме. Глава региона созвонился с руководством УКВЗ. Они обсудили перспективы увеличения заказов предприятия, чтобы выручка пошла вверх вместе с зарплатами работников.
— Считаю, руководству завода нужно услышать просьбы людей и выстроить диалог с коллективом, — прокомментировал ситуацию Борис Дубровский.
Вагоностроительный завод — градообразующее предприятие в Усть-Катаве. Занимается «оборонкой» (ракетно-космическая отрасль) и сборкой трамваев.
ИСТОЧНИК KP.RU