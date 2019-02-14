Бухгалтер украла у коммунальщиков 7 млн рублей и купила себе внедорожник в Челябинской области

СЕГОДНЯ 16:32 2019-02-14T16:32:52+03:00

За красивую жизнь платить все же придется. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Деньги дама из Чебаркуля выводила со счетов организаций два года

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В Чебаркуле будут судить главбуха ООО «Городское коммунальное хозяйство», которая за два года вывела со счетов организаций-партнеров 7 млн рублей и потратила на свои нужды, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

— В 2017-2018 годы женщина, предоставлявшая услуги бухгалтера организациям, получающим платежи населения за коммунальные услуги, похитила с их счетов более 7 млн. рублей. На эти средства она купил себе внедорожник, часть жилого дома и земельный участок. Также женщина погасила кредиты, полученные для покупки квартиры, и съездила в несколько дорогостоящих туристических туров, — рассказывают в пресс-службе.

Уголовное дело по статям «присвоение денежных средств» и «легализация денежных средств» направлено в суд. Имущество, купленное преступным путем, арестовали.

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ИСТОЧНИК KP.RU