2019-02-14T16:32:52+03:00
Общество

Бухгалтер украла у коммунальщиков 7 млн рублей и купила себе внедорожник в Челябинской области

Деньги дама из Чебаркуля выводила со счетов организаций два года
Лидия ПЕСКОВА
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За красивую жизнь платить все же придется.За красивую жизнь платить все же придется.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Чебаркуле будут судить главбуха ООО «Городское коммунальное хозяйство», которая за два года вывела со счетов организаций-партнеров 7 млн рублей и потратила на свои нужды, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

— В 2017-2018 годы женщина, предоставлявшая услуги бухгалтера организациям, получающим платежи населения за коммунальные услуги, похитила с их счетов более 7 млн. рублей. На эти средства она купил себе внедорожник, часть жилого дома и земельный участок. Также женщина погасила кредиты, полученные для покупки квартиры, и съездила в несколько дорогостоящих туристических туров, — рассказывают в пресс-службе.

Уголовное дело по статям «присвоение денежных средств» и «легализация денежных средств» направлено в суд. Имущество, купленное преступным путем, арестовали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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