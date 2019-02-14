2019-02-14T17:32:05+03:00
Общество

На территории парка Гагарина в Челябинске появится экстрим-парк

Его планируют открыть летом
Лидия ПЕСКОВА
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Такой будет площадка для экстремалов. Фото: пресс-служба мэрии.Такой будет площадка для экстремалов. Фото: пресс-служба мэрии.
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В челябинском парке культуры и отдыха имени Гагарина появится площадка для занятия экстремальными видами спорта. Ее оборудуют уже к лету 2019-го года, сообщает пресс-служба мэрии.

Для отдыха и тренировок экстремалов уложат специальное покрытие и смонтируют оборудование, установят освещение и видеонаблюдение, сделают зону для зрителей и раздевалки. Первичное обустройство экстрим-парка обойдется в 5-6 млн рублей.

Место будущей стройки. Фото: пресс-служба мэрии.

Место будущей стройки. Фото: пресс-служба мэрии.

Заниматься на новой площадке смогут профессионалы и любители. Помимо отдыха и тренировок, здесь планируют проводить соревнования высокого уровня. Ожидается, что площадка даст толчок для развития экстремальных видов спорта, а в городе будут открыты новые секции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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