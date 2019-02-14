Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич передал видео-привет землякам

СЕГОДНЯ 19:05 2019-02-14T19:05:07+03:00

В России Юревич не был несколько лет. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Разменявший на этой неделе шестой десяток Юревич подтянулся с гирей 15 раз

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Телеграм-канал «Челябинский контент» выложил ролик, на котором бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич подтягивается с гирей в спортзале, а потом улыбается и машет в фокус видеокамеры.

Видео окрестили приветом для южноуральцев, которые не забыли политика и бизнесмена. В день 50-летнего юбилея Юревича (13 февраля) местные СМИ даже поздравили экс-губернатора с днем рождения.

И хотя в «видеообращении» Юревич демонстрирует хорошую форму (подтянуться ему удалось аж 15 раз), бодрым и свежим политика не назовешь. На щеках — щетина, волосы не причесаны, походка вялая.

Напомним, в апреле прошлого года Юревич уже порадовал земляков приветом из-за границы. В сети появилось видео, где он танцует, улыбается и подтягивается 27 раз, но без гири.

Михаил Юревич записал новый привет землякам.

С поста губернатора Юревич ушел в январе 2014 года. Немного побыл депутатом Государственной Думы, был главным попечителем московсого отделения Красного Креста. А потом стал фигурантом уголовного дела: его обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере. Размер мзды по версии следствия может достигает 26 млн рублей.

Последние несколько лет экс-политик живет за границей. В августе 2017 года семья экс-губернатора перевела активы (макаронная фабрика «Макфа», сеть супермаркетов «Проспект», ООО «Школьник», ООО «Мелон») в кипрские офшоры.

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Юревич с гирей..Видео: "Челябинский контент".

ИСТОЧНИК KP.RU