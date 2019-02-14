На торгах по дорожному аукциону в Челябинской области заподозрили сговор

СЕГОДНЯ 21:24 2019-02-14T21:24:48+03:00

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Антимонопольная служба заподозрила сговор на аукционе по содержанию дорог в Челябинской области, заявила в четверг, 14 февраля, руководитель регионального УФАС Анна Козлова.

Антимонопольщиков смутило то, что в торгах принимали участие две компании: «Ойкумена» из Москвы и «Южуралмост». Москвичи выиграли конкурс и получили контракт на 15,1 млрд рублей. А потом оказалось, что выполнять его будет по договору субподряда компанией «Южуралмост».

По мнению Антимонопольной службы России, даже на первый взгляд тут можно заподозрить сговор. Внешне все выглядит так, как будто один участник торгов был номинальным и создавал видимость конкуренции. С такой практикой УФАС также призывает бороться.

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ИСТОЧНИК KP.RU