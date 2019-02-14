В Челябинске Филипп Киркоров скоротал вечер с «Фавориткой» в кино
В четверг, 14 февраля, в Челябинске отгремел концерт короля российской поп-музыки Филиппа Киркорова. А вечером накануне певец отдохнул в одном из городских кинотеатров.
Директор известной сети мягких кинотеатров в Челябинске Александр Одольский выложил у себя на странице фото со звездой и рассказал, что певец побывал на одном из вечерних сеансов в его заведении.
Артист и сопровождавшая его команда смотрели исторический фильм «Фаворитка», который в январе этого года был номинирован на Оскар сразу в десяти категориях, в том числе как лучший фильм.
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ИСТОЧНИК KP.RU