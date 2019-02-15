В День Святого Валентина в Челябинске выдра Ваня сделал предложение выдре Мане

СЕГОДНЯ 03:52 2019-02-15T03:52:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Нешуточные страсти кипят в челябинском зоопарке. Выдры Ваня и Маня то ссорятся, то мирятся. А тут оказалось — любовь. Вчера, 14 февраля, Иван позвал Машу замуж.

— Готовился долго, да не без помощи сотрудников. Торт, значит, организовал ледяной, валентинки намастерил (две даже собственными лапами), лепестками мы ему помогли пол усыпать, а розы на предложение сам подобрал самые-самые красивые. Как Ванька снег по всему вольеру разравнивал — сказ отдельный: и на пузе катался, и лапами раскидывал, лишь бы невесте квартира будущая совместная по вкусу пришлась, — рассказывают сотрудники зоопарка.

Ваня с валентинкой. Фото: vk.com/chelzoopark

Они устроили парочке фотосессию в стиле лав-стори. В общем, все старания не зря — Маша на предложения согласилась. На фото это видно.

Впрочем, отношения у парочки сложные. Машка-то с города приехала, семья у нее большая выдриная, мамки-няньки. А Ванька в зоопарке с людьми рос. Парень он простой. Но в зоопарке уверены: семья у них выйдет отличная. Теперь готовятся к свадьбе.

Такая любовь! Фото: vk.com/chelzoopark

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

ИСТОЧНИК KP.RU