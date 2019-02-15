2019-02-15T03:52:52+03:00
Общество

Житель Челябинска продает «чудесный смог» и воду-незамерзайку из реки Миасс

За эти природные богатства горожанин просит три тысячи рублей
Ирина КАРЕЛИНА
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На сайте бесплатных объявлений появилось одно интересное предложение.

«Если вы ни когда не были в городе Челябинск, то у вас появилась уникальная возможность приобрести челябинский воздух и вдохнуть нашего чудесного смога (….). Также появилась новинка: вода из реки Миасс, взятая в Металлургическом районе. Местные жители заливают ее вместо незамерзайки в авто, так как она вообще не замерзает, а при движении ночью играет роль ночного видения. Осторожно: может вызвать переезд в город Челябинск», — написал житель ЧМЗ Евгений.

«Достопримечательности» Челябинска он оценил в 2989 руб. Объявление, конечно, же саркастичное. В нем читается то, как горожан достала экологическая проблема. За неделю объявление просмотрело более трех тысяч человек.

Кстати, это не первая попытка торговать челябинским смогом. Год назад ушлые предприниматели придумали закатывать его в банки и продавать как сувенир. Цена — 200 руб. за штуку. Продажи идут до сих пор, а ассортимент расширился. Сейчас появился еще и воздух с Коркинского разреза.

Сувенир с воздухом Челябинской области. Объявление размещено на avito.ru

Сувенир с воздухом Челябинской области. Объявление размещено на avito.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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