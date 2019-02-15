2019-02-15T03:53:35+03:00
Общество

Допрыгались: пятилетние мальчик и девочка из Челябинской области дважды попали в Книгу рекордов

В этот раз они обошли всех по прыжкам в длину
Ирина КАРЕЛИНА
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Артем Масин. Фото: knigarekordovrossii.ruАртем Масин. Фото: knigarekordovrossii.ru
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Артем Масин из Магнитогорска в свои пять лет стал рекордсменом уже дважды. Мы писали, что в январе мальчик подтянулся больше всех детей своего возраста — 29 раз. Видеозапись мама юного спортсмена отправила в Книгу рекордов России, и там подтвердили достижение. А в феврале, накануне Дня рождения Артема, там зафиксировали еще один его рекорд — прыжок в длину с места на 159 см.

Вероника Кислицына. Фото: knigarekordovrossii.ru

Вероника Кислицына. Фото: knigarekordovrossii.ru

Среди девочек в этой дисциплине рекордсменкой является пятилетняя Вероника Кислицына из Челябинска. Она прыгнула на 142 см и зафиксировала свой рекорд в конце января.

Ребята не собираются останавливаться на достигнутом. Артем уже подал заявку на рекорд по приседанию на одной ноге. Он сделал упражнение 28 раз. А у Вероники подобный рекорд уже есть. В марте прошлого года она сделала пистолетик 17 раз за одну минуту. А через месяц побила свой же рекорд на шоу Максима Галкина «Лучше всех»: гимнастка присела 18 раз за 26 секунд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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