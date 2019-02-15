2019-02-15T03:54:00+03:00
Общество

Котлета со скрепкой и шаурма с шерстью: жители Магнитогорска все чаще жалуются на фастфуд

Они находят внутри еды невероятные предметы
Ирина КАРЕЛИНА
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Как в котлету могла попасть скрепка?! Фото: Дмитрий Васильев.Как в котлету могла попасть скрепка?! Фото: Дмитрий Васильев.
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Жители Магнитогорска публикуют в соцсетях фото своих неудачных обедов. В последнее время таких постов становится все больше. Так, например, 14 февраля Дмитрий Васильев купил в магазине котлетки-полуфабрикаты. Пожарил, откусил, а там… канцелярская скрепка. Как?!

12 февраля в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК выложили фото шаурмы с волосами, похожими, по мнению автора поста, на кошачью шерсть.

В тот же день в той же группе Мадина Юскина поделилась снимком заварного пирожного с «инородным телом».

— Что-то хрустнуло на зубах. И ладно бы скорлупа, бывает... Но чтоб кусочек пластмассы! Ладно еще, что мне попался, а не сыну, — написала женщина.

Пирожное с пластмассой. Фото: Мадина Юскина

Пирожное с пластмассой. Фото: Мадина Юскина

И это еще не все. На днях мы писали, как житель Магнитогорска покрылся сыпью, отведав суши. Врачи сказали, что виноваты пищевые добавки.

Впрочем, и в Челябинске такие истории есть. Посетитель привокзального кафе отравился и вызвал в заведение ревизоров. Они обнаружили ужасную санитарию: например, рядом с сосисками лежал грязный носок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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