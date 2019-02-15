В Челябинске из мальчишек предлагают бесплатно сделать настоящих мужиков
Оторвать пацана от компьютера и занять реальным мужским делом челябинским мамам предлагают в Клубе мальчишек при Музее казачьей славы. Здесь ждут школьников 10-14 лет.
Опытные наставники научат ребят работать с деревом, кожей и глиной, мастерить нехитрые и полезные поделки. Занятия по гончарке, столярному делу, резьбе по дереву будут проходить в мастерской при Музее два раза в неделю и начнутся по мере набора команды обучающихся.
Педагоги Клуба — настоящие мужчины, казаки, мастера своего дела. Они участвуют в выставках, проводят в музее праздники. Всегда нужным ремеслам выучат бесплатно, но пап зовут помочь обустроить мастерскую.
Новость, опубликованная в соцсетях, заинтересовала челябинских родителей, особенно — мам. «Жалко, что только мальчиков приглашают», — вздыхает подписчица группу Мария. «Обязательно отведу сына! Нигде не бывает, только в мониторе сидит», — воодушевилась подписчица Нина.
Все подробности можно узнать по тел +7-900-023-79-89.
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ИСТОЧНИК KP.RU