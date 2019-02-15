2019-02-15T04:35:24+03:00
Общество

В Челябинске из мальчишек предлагают бесплатно сделать настоящих мужиков

Ребят обучат столярному делу, работать с кожей и глиной
Ольга АНТОНОВА
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Настоящая мужская работа будет нужна и в век цифровых технологий. Фото: Архив "КП".Настоящая мужская работа будет нужна и в век цифровых технологий. Фото: Архив "КП".
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Оторвать пацана от компьютера и занять реальным мужским делом челябинским мамам предлагают в Клубе мальчишек при Музее казачьей славы. Здесь ждут школьников 10-14 лет.

Опытные наставники научат ребят работать с деревом, кожей и глиной, мастерить нехитрые и полезные поделки. Занятия по гончарке, столярному делу, резьбе по дереву будут проходить в мастерской при Музее два раза в неделю и начнутся по мере набора команды обучающихся.

Педагоги Клуба — настоящие мужчины, казаки, мастера своего дела. Они участвуют в выставках, проводят в музее праздники. Всегда нужным ремеслам выучат бесплатно, но пап зовут помочь обустроить мастерскую.

Новость, опубликованная в соцсетях, заинтересовала челябинских родителей, особенно — мам. «Жалко, что только мальчиков приглашают», — вздыхает подписчица группу Мария. «Обязательно отведу сына! Нигде не бывает, только в мониторе сидит», — воодушевилась подписчица Нина.

Все подробности можно узнать по тел +7-900-023-79-89.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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