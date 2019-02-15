2019-02-15T09:55:58+03:00
Общество

Брошенный на улице Чебаркуля старик с запиской обретет новый дом

Деду Василию выделили путевку в один из психоневрологических интернатов Челябинской области
Ирина ГОЛЛАЙ
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Таким дед Василий поступил в приемный покой чебаркульской больницы. Фото: социальные сети.Таким дед Василий поступил в приемный покой чебаркульской больницы. Фото: социальные сети.
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История 64-летнего Василия Головина потрясла многих. В июне прошлого года близкие бросили беспомощного старика прямо на улице в Чебаркуле. В кармане деда был паспорт, медицинская книжка и записка к сыну: забирай отца, он нам больше не нужен.

Неравнодушные горожане вызвали деду скорую помощь. В больнице стало понятно, что старику нужна особая забота — его поместили психоневрологический диспансер. Полиция и общественники попытались найти его близких. Удалось выяснить, что Василий и его сын Петр не раз отбывали срок за наркотики, а дом, где прописан дед, сейчас пустует, так как не пригоден для проживания.

Эту записку нашли в кармане старика. Фото: социальные сети.

Эту записку нашли в кармане старика. Фото: социальные сети.

За судьбой деда Василия все это время следила уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова. Деда признали недееспособным, оформили инвалидность и выделили путевку в Чераскульский психоневрологический интернат. Туда Василий Головин переедет в марте.

— Несмотря на то, что старик провел часть своей жизни в колонии, он имеет право на помощь и защиту. Хотя, конечно, нет ничего лучше, чем забота и помощь близких, — считает Маргарита Павлова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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