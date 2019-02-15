НА ЧМК объяснили, почему выброс хлороводорода в Челябинске невозможен
Выброс хлороводорода на Челябинском металлургическом комбинате невозможен. Об этом заявили в пресс-службе комбината после истории со скандальными SMS.
Напомним, в ночь на 15 февраля жителям Челябинска пришли сообщения на телефоны с предупреждением об отравлении воздуха. Некто от имени МЧС разослал информацию о том, что на ЧМК якобы случился выброс хлороводорода. Горожанам рекомендовали остаться дома и закрыть все окна в квартирах. Многих это не на шутку испугало.
Хлороводород — ядовитый газ. Его используют для создания соляной кислоты, которую применяют в металлургии. Сначала от предупредительных SMS открестились в МЧС, назвав эти сообщения фейком. А следом заявление сделали представители самого комбината.
— Мы не используем соляную кислоту в технологическом процессе. И поэтому выброс хлороводорода попросту невозможен. Предприятие работает в штатном режиме, — заявили в пресс-службе ЧМК.
Руководство комбината собирается подать заявление в полицию, чтобы найти тех, кто дезинформировал челябинцев.
ИСТОЧНИК KP.RU