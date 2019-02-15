В Челябинской области мать, до смерти напоившая младенца водкой, избежала тюрьмы

СЕГОДНЯ 13:21 2019-02-15T13:21:26+03:00

Сначала уголовное дело было прекращено судом из-за примирения сторон. Но прокуратура добилась, чтобы его отправили на новое рассмотрение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За убийство сына ей дали два года условно

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В Красноармейском районе вынесли приговор матери, убившей своего шестимесячного сына. Жуткая история произошла два года назад. Младенец плакал и долго не мог уснуть, тогда мать дала ему немного водки в качестве успокоительного. В результате ребенок умер от острого отравления этиловым спиртом.

— Обвиняемая признана виновной сразу по двум статьям: «Причинение смерти по неосторожности» и «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним». Свою вину подсудимая полностью признала. Ей назначено наказание в виде 2,4 лет лишения свободы условно, — рассказали в прокуратуре Челябинской области.

В январе 2018 года уголовное дело было прекращено судом из-за примирения сторон. Но прокуратура добилась наказания для матери. Постановление суда о прекращении дела отменили по кассационному представлению заместителя прокурора области, и отправили на новое рассмотрение.

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ИСТОЧНИК KP.RU