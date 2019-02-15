2019-02-15T18:32:19+03:00
Происшествия

Магнитогорского пенсионера обчистила «ясновидящая коммунальщица»

Воровка умыкнула 80 тысяч рублей
Ольга АНТОНОВА
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В Магнитогорске мошенница обчистила пенсионера. Фото: архив "КП".В Магнитогорске мошенница обчистила пенсионера. Фото: архив "КП".
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До чего доверчивы старики. Пиши — не пиши, предупрежай хоть безостановочно, всегда найдется пенсионер, который откроет дверь мошенникам и ворам.

В Магнитогорске от очередной проходимки пострадал пенсионер. Он открыл дверь якобы сотруднице ЖЭКа, проверяющей тягу вентиляций в квартирах. На кухне у 81-летнего мужчины она действительно побывала, и якобы проверила вентиляцию.

А потом.. А потом дама заявила, что обладает уникальным даром ясновидящей. Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в дежурной части отдела полиции «Правобережный», она предложила старику… снять порчу с его денежных купюр. Обрадованный дедушка принес кругленькую сумму — 80 тысяч рублей. Мошенница, помахав руками над деньгами, испарилась. Вместе с деньгами.

Полиция ищет воровку. И в который уже раз полицейские предупреждают пожилых людей: не следует открывать дверь незнакомым людям! Если визитер представляется работником ЖКХ, позвоните в обслуживающую организацию и справьтесь, так ли это. Или свяжитесь с родственниками или соседями: пусть осмотр плит, вентиляций, сантехники проверяют при них.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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