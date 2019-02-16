Бывшего главврача магнитогорской больницы будут судить за хищение 35 млн рублей

СЕГОДНЯ 09:03 2019-02-16T09:03:55+03:00

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В Магнитогорске закончилось расследование уголовного дела бывшего главврача городской больницы №2 Артема Черепанова. Его обвиняют в присвоении и растрате, злоупотреблении должностными полномочиями, а также в получении взяток.

По данным следствия главврач на протяжение пяти лет присваивал себе премии подчиненных, а также получал заработную плату за «мертвые души». Следователи насчитали в больнице 11 несуществующих сотрудников.

- Кроме того, обвиняемый получал взятки при проведении торгов на поставку оборудования и стройматериалов. Будучи главным врачом он приобретал за счет учреждения дорогие лекарства для родственницы, страдающей онкологией. Обвиняемый устроил ее в платную палату. Однако денег за это в кассу больницы не вносил. В общей сложности ущерб, причиненный медучреждению и администрации Магнитогорска оценивается в сумму около 35 млн рублей, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.

Артема Черепанова задержали на рабочем месте при получении взятки в октябре 2017 года. После ареста он обратился к магнитогорцам из СИЗО с просьбой помочь ему погасить ипотеку.

В настоящее время материалы дела бывшего главврача переданы в суд. На его квартиру и два участка наложен арест.

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ИСТОЧНИК KP.RU