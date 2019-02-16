Южноуральцы собирают деньги на похороны братьям-близнецам, погибшим в ДТП

СЕГОДНЯ 10:28 2019-02-16T10:29:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Страшная авария с участием двух фур и автомобиля «Лада Калина» произошла 14 февраля под Чебаркулем. Водитель «легковушки» пошел на обгон. Однако не справился с управлением и столкнулся с встречным грузовиком. В следующую секунду в «Ладу Калину» влетел другой большегруз, который вытолкнул легковую машину на обочине.

В этот момент в отечественном авто находились два брата-близнеца из Челябинска 25-летние Анатолий и Николай Белоусовы. Парни вместе со своими девушками спешили на горнолыжный курорт отметить День влюбленных. За рулем был Анатолий. Он погиб на месте. Его брат-близнец скончался по дороге в больницу. Девушки получили серьезные травмы. Одна из них в тяжелом состоянии.

Знакомые семьи Белоусовых сообщают, что погибших Анатолия и Николая некому хоронить. Близнецы были сиротами. Прощание с ними запланировано на 17 февраля.

— Из родственников у братьев осталась только бабушка, которой далеко за 70. Пожилая женщина убита горем. Организовать проводы внуков ей не по силам, — рассказывает Елена Ратникова.

Все, кто неравнодушен к этой трагедии, просят звонить по номеру: 89028943285 — Елена Валерьевна Ратникова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

ИСТОЧНИК KP.RU