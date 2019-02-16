2019-02-16T10:29:07+03:00
Общество

Южноуральцы собирают деньги на похороны братьям-близнецам, погибшим в ДТП

Бабушке, которая воспитывала парней, не по силам организовать проводы внуков
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: vk.com личная страница Анатолия БелоусоваФото: vk.com личная страница Анатолия Белоусова
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Страшная авария с участием двух фур и автомобиля «Лада Калина» произошла 14 февраля под Чебаркулем. Водитель «легковушки» пошел на обгон. Однако не справился с управлением и столкнулся с встречным грузовиком. В следующую секунду в «Ладу Калину» влетел другой большегруз, который вытолкнул легковую машину на обочине.

В этот момент в отечественном авто находились два брата-близнеца из Челябинска 25-летние Анатолий и Николай Белоусовы. Парни вместе со своими девушками спешили на горнолыжный курорт отметить День влюбленных. За рулем был Анатолий. Он погиб на месте. Его брат-близнец скончался по дороге в больницу. Девушки получили серьезные травмы. Одна из них в тяжелом состоянии.

Знакомые семьи Белоусовых сообщают, что погибших Анатолия и Николая некому хоронить. Близнецы были сиротами. Прощание с ними запланировано на 17 февраля.

— Из родственников у братьев осталась только бабушка, которой далеко за 70. Пожилая женщина убита горем. Организовать проводы внуков ей не по силам, — рассказывает Елена Ратникова.

Все, кто неравнодушен к этой трагедии, просят звонить по номеру: 89028943285 — Елена Валерьевна Ратникова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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