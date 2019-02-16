2019-02-16T11:53:10+03:00
Происшествия

МЧС рекомендует ввести особый противопожарный режим в одном из районов Южного Урала

Это связано с увеличением числа погибших на пожарах
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Особый противопожарный режим могут ввести в Кусинском районе. Такое предложение озвучили в ГУ МЧС по Челябинской области. Спасатели рекомендует принять неотложные меры для предупреждения пожаров и гибели на них людей.

— С начала года в жилых домах Кусинского района произошло 11 пожаров — четыре человека погибло а, один получил серьезные травмы. Основной причиной возгораний стало неосторожное обращение с огнем. Главе района и главам сельских поселений предписано усилить обучение населения мерам пожарной безопасности, — сообщают пресс-служба ведомства.

Введение особого противопожарного режима предполагает комплекс мер по контролю за пожарной обстановкой, в частности усиление профилактической работы с населением.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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