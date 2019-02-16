В Магнитогорске коммунальщики заставили пешеходов рисковать жизнью

СЕГОДНЯ 15:36 2019-02-16T15:36:44+03:00

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Житель Магнитогорска опубликовал в социальной сети фото и видео огромной кучи грязного льда и снега, которая перегородила путь пешеходам. Гигантский сугроб вырос на тротуаре на улице Николая Шишка недалеко от памятника «Первой палатки». Место здесь многолюдное — в двух шагах трамвайная и автобусная остановки.

«Если не хотите нарушать правила дорожного движения, то пройти можно только через гору снега», — пишет автор поста «В контакте» в группе «Черное$Белое» Магнитогорск Данил Саидов.

На кадрах видно, как пешеходы, рискуя свалиться и сломать ноги, забираются на скользкую снежную кучу выше человеческого роста. Другого места, чтобы пройти — просто нет.

Дорожники почистили проезжую часть, а тонну грязного снега сгребли на тротуар. О том, чтобы вывезти сугробы, никто не позаботился.

— В этом году у нас дороги чистят только для автомобилей, а пешеходы должны летать, что ли? — возмущаются горожане.

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Сугроб Магнитогорск .mp4.Автор видео: Данил Саидов

ИСТОЧНИК KP.RU