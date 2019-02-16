На Южном Урале воспитатель детсада оставила ребенка замерзать на уличной веранде

СЕГОДНЯ 16:19 2019-02-16T16:19:19+03:00

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Шокирующий случай произошел в одном из детских садов Озерска. Педагог забыла забрать малыша в группу после прогулки. Она случайно заперла ребенка на открытой веранде, и отправилась с другими детьми в группу.

Плач забытого наморозе детсадовца услышали гулявшие неподалеку мамочки с колясками. Женщины попытались открыть веранду, но она оказалось запертой. Тогда одна из них бросилась к воспитателям, а другая осталась утешать малыша.

«Ребенку на вид 2,5-3 года. Он еще плохо разговаривает. Сказал только, что замерз. У него была снята одна варежка и один валенок. Мальчик простоял на улице примерно 30-40 мину. Я — мама двоих детей, и упаси боже, чтобы с ними такое случилось», — пишет в социальной сети одна из спасительниц малыша.

Когда мальчика освободили и завели, наконец, в тепло, выяснилось, что воспитательница совсем молоденькая и работаеттолько первый день. По неопытности она не пересчитала детей, прежде чем закрыть веранд на ключ.

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Шок! В Озёрске закрыли мальчика на веранде детского сада.Будь в курсе событий: vk.com/ozersksecret

ИСТОЧНИК KP.RU