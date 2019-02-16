В Челябинске маршрутка с пассажирами протаранила внедорожник

СЕГОДНЯ 18:38 2019-02-16T18:41:09+03:00

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Авария произошла днем 16 февраля на перекрестке Братьев Кашириных и Молодогвардейцев. Водитель пассажирского микроавтобуса не заметил стоявший на светофоре Фольксваген Туарег и на полном ходу врезался во внедорожник. В салоне маршрутки в этот момент находились пассажиры.

— Медицинская помощь потребовалась 64-летней женщине. У нее травмирована губа, — сообщает пресс-служба ГУ МВД Челябинской области.

Очевидцы ДТП сообщают, что удар был довольно сильным. У маршрутки серьезно повреждена передняя часть, а у внедорожника разбит задний бампер.

По факту аварии проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU