В Челябинске маршрутка с пассажирами протаранила внедорожник
Авария произошла днем 16 февраля на перекрестке Братьев Кашириных и Молодогвардейцев. Водитель пассажирского микроавтобуса не заметил стоявший на светофоре Фольксваген Туарег и на полном ходу врезался во внедорожник. В салоне маршрутки в этот момент находились пассажиры.
— Медицинская помощь потребовалась 64-летней женщине. У нее травмирована губа, — сообщает пресс-служба ГУ МВД Челябинской области.
Очевидцы ДТП сообщают, что удар был довольно сильным. У маршрутки серьезно повреждена передняя часть, а у внедорожника разбит задний бампер.
По факту аварии проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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ИСТОЧНИК KP.RU