«Трактор» в гостях снова не смог переиграть «Северсталь»

СЕГОДНЯ 19:21 2019-02-16T19:31:41+03:00

«Медведи» уступили 1:4, но за три тура до конца чемпионата КХЛ сохранили место в зоне плей-офф

Изменить размер текста: A A

К середине первого периода челябинцы уступали со счетом 0:2, но позже Ник Бэйлен сумели сократить разрыв. Во втором отрезке матча «Северсталь» уходит в отрыв, доведя счет до 4:1. В третьем «Трактор» отыгрывает одну шайбу (гол на счету Андрея Ерофеева). Но счет 4:2 в пользу хозяев не изменился до финальной сирены.

Недавно в домашнем матче черно-белые также уступили череповчанам, которые, в отличие от «Трактора» уже потеряли шансы на выход в плей-офф.

Это поражение оставило челябинцев на восьмом месте, поскольку «Сибирь», ближайший преследователь, также в это день уступила. Отрыв «Трактора» в два очка от сибиряков сохранился.

Впереди у «Трактора» два матча на выезде (ближайший — 18 февраля в Москве против «Динамо»), а 22 февраля в Челябинске черно-белые проведут заключительный матч регулярного чемпионата КХЛ с питерским СКА.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

ИСТОЧНИК KP.RU