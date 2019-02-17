Следственный комитет проверят детсад в Озерске, где заперли ребенка на улице
Накануне СМИ сообщили об инциденте в одном из детских садов в Озерске. Якобы воспитатель закрыла ребенка на уличной веранде и с другими детьми ушла в группу. На помощь юнцу пришли прохожие, которые услышали плач.
— Организована доследственная проверка. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
В соцсетях пишут, что когда мальчика освободили и отвели в группу, выяснилось, что воспитательница совсем молоденькая и работает первый день.
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Шок! В Озёрске закрыли мальчика на веранде детского сада.Будь в курсе событий: vk.com/ozersksecret
ИСТОЧНИК KP.RU