Следственный комитет проверят детсад в Озерске, где заперли ребенка на улице

СЕГОДНЯ 08:09 2019-02-17T08:09:13+03:00

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Накануне СМИ сообщили об инциденте в одном из детских садов в Озерске. Якобы воспитатель закрыла ребенка на уличной веранде и с другими детьми ушла в группу. На помощь юнцу пришли прохожие, которые услышали плач.

— Организована доследственная проверка. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

В соцсетях пишут, что когда мальчика освободили и отвели в группу, выяснилось, что воспитательница совсем молоденькая и работает первый день.

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Шок! В Озёрске закрыли мальчика на веранде детского сада.Будь в курсе событий: vk.com/ozersksecret

ИСТОЧНИК KP.RU