Легковушка протаранила два киоска в Миассе

СЕГОДНЯ 09:47 2019-02-17T10:28:35+03:00

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В ночь на 16 февраля лихач в Миассе вылетел на остановку улица Лихачева. Отечественная легковушка протаранила два ларька, после чего водитель сбежал. Сейчас его разыскивает полиция.

Была ночь, поэтому киоски были пустыми и жертв удалось избежать. Камеры видеонаблюдения засекли гонщика, который на большой скорости пронесся на красный свет.

В местных соцсетях люди живо обсуждают происшествие. Пользователи не исключают, что водитель был пьян, а потому поспешил ретироваться с места ДТП, дабы не попасть под крупный штраф и лишение прав.

— По данному ДТП проводится проверка. Автомобиль помещен на охраняемую стоянку. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление личности водителя, — сообщили «КП-Челябинск» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

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Дтп Миасс 16.02 в 02:40 снёс ларёк.

ИСТОЧНИК KP.RU