Жительница Челябинской области морит десятки кошек голодом и одевает их в детские платья

СЕГОДНЯ 13:52 2019-02-17T15:09:48+03:00

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В Каслях зоозащтники бьют тревогу: местная жительница морит десятки котов голодов и при этом одевает их в детскую одежду. Сайт «Первого областного» сообщил, что дама собирает бездомных животных и негуманно обращается с ними. Об этом журналистам рассказали местные волонтеры.

Неподалеку от дома, где живет челябинка, нашли исхудавшего котенка, которого судя по всему, выбросила новая хозяйка. Его пытались выходить ветеринары, но тщетно. Тогда активисты попытались пробиться в квартиру, где устроили концлагерь для питомцев, но дальше порога их не пустили.

— В квартире ад: она на учете у психиатра, одевает несчастных животных в детские одежды, держит кошек в шкафах. Они мрут пачками от голода! Полуживых она сбрасывает с балкона или складывает в холодильник. В 2017 году квартиру уже вскрывали, все это видели. Нужно остановить этот ужас! — цитирует издание местную жительницу Наталью Маркина.

В полиции о ситуации в курсе и ведут проверку.

Котенка, которого нашли неподалеку от злосчастного дома, не смогли выходить.Фото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU