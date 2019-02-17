Экскаватор загорелся в одном из дворов Челябинска

СЕГОДНЯ 14:01 2019-02-17T14:02:31+03:00

Рядом с эпицентром пожара оказались несколько машин

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Очевидцами пожара стали десятки жителей улицы Белорецкая в Советском районе Челябинска. Около девяти часов утра 17 февраля неподалеку от жилого дома загорелся экскаватор. Вокруг стояли несколько машин.

Автовладельцы повыбегали на улицу и принялись отгонять легковушки. В этот момент заслышались хлопки. Покрышки спецтехники принялись лопаться. К счастью, никто не пострадал.

— В 09.04 поступило сообщение о пожаре в экскаваторе в городе Челябинске. Пожар был ликвидирован в 09.37. На загорание реагировали от семь человек и две машины, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Челябинской области.

Выгоревшую технику погрузили на эвакуатор и увезли.

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ИСТОЧНИК KP.RU