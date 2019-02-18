В Магнитогорске пенсионера выгнали из дома вместе с собакой и кошкой

СЕГОДНЯ 04:45 2019-02-18T04:53:34+03:00

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Нешуточные страсти кипят в соцсети. Жительница Магнитогорска Евгения рассказала историю своего знакомого, оказавшегося на улице. Мол, бывший спортсмен, не пьет, два высших образования, 15 лет женат. Но случилось так, что родственники жены выгнали его на улицу вместе с собакой и кошкой. Поменяли замки в квартире и не дают видеться с супругой. Мужчина сейчас живет в машине.

— Мы, чем можем помогаем. Собаку и кошку пристроили. Может, кто-то может помочь жильем и работой? Срочно нужна юридическая помощь. Человек в отчаянии. Он очень хороший, добрый и доверчивый, — написала Евгения Мочалова в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.

А потом началось такое… Кто-то рассказал, якобы его жена нашла себе мужчину моложе на 17 лет. Другие утверждают, что квартира понадобилась внуку, вернувшемуся из армии.

Родственники жены написали, что мужчина в прошлом сидел за убийство и изнасилование, нигде не работал, бил женщину. А недавно сломал ей грудную клетку и, пока она была в больнице, вывез из дома все, что мог. В том числе и кошку с собакой забрал он сам.

Знакомые мужчины говорят, что он отстроил жене дачу, а она пила, состоит на учете у психиатра.

Соседи тихой четы пенсионеров, когда узнали такую историю, были в шоке.

— Всегда оба спокойные, доброжелательные. Ни разу не слышали и не видели, что у них проблемы. Мужчина работал на катке в парке Металлургов. Мы с ним каждое утро вместе выгуливали собак. Общались и с его супругой — очень интеллигентная женщина, — написала Оля Курносикова.

Где правда, а где ложь в этой истории, похоже, будет разбираться суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU