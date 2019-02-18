2019-02-18T05:19:41+03:00
Общество

«Нас заставляют это продавать»: в магазинах Челябинской области с полок не убирают просрочку

Покупатель решил оштрафовать владельцев такого бизнеса
Ирина КАРЕЛИНА
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Дата выпуска газировки. Срок годности закончился несколько дней назад. Фото: Николай Генгадьевич, соцсети.Дата выпуска газировки. Срок годности закончился несколько дней назад. Фото: Николай Генгадьевич, соцсети.
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Житель Челябинской области Николай нашел на полках магазинов просроченную газировку. Специально купил ее, сдал назад и написал жалобу в Роспотребнадзор.

— Товар был просрочен уже шесть дней. Когда мной было сделано замечание, что мне только что продали просроченный товар, продавец ответила: «Нас заставляют это продавать»! — написал он в группе Магнитогорска «ВКонтакте».

Интересна реакция общественности на эту ситуацию. Многие стали писать, что мужику просто заняться нечем. Однако, несколько человек поддержали его.

— Нужно, чтобы владельцам магазинов прилетело осознание, что правила торговли нужно соблюдать, — пояснили они.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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