2019-02-18T05:51:52+03:00
Общество

Продавцы бьют тревогу: в Челябинской области расплодились фальшивые купюры в 2000 рублей

Они дорисованы карандашами и ручками
Ирина КАРЕЛИНА
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Игрушечные деньги доработаны мошенниками вручную. Фото: соцсетиИгрушечные деньги доработаны мошенниками вручную. Фото: соцсети
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Это уже далеко не прецедент. И снова фальшивкой оказалась двухтысячная купюра. Точнее даже игрушкой, сувениром. Об этом написала в соцсети продавец из Магнитогорска.

— Со мной сегодня тоже расплатились фальшивой купюрой, причем точно такой же, как из поста с заправкой (до этого в городской группе «ВКонтакте» уже были сообщения о фальшивках — прим. автора). Причем приложение на телефоне показало, что купюра подлинная. Высветились планетки и т. д. Потом уже заметила закрашенное карандашом слово «сувенир». По камерам видно, что в сумке у покупательницы еще несколько таких купюр. Будьте аккуратнее, — предупредила Алена Михайлова.

Говорят, эти «сувениры» сейчас везде.

— Мне уже тоже подсунули такую. А потом была еще одна попытка, но я уже научена, — прокомментировала пост еще одна работница торговли Елена Пояркова.

Вслед за ней отписались еще несколько человек и выложили фото фальшивок. Обратите внимание, что слово «сувенир» закрашено карандашом. В слове «дублей» буква «д» переписана на «р». А еще внизу бумажки мелким шрифтом напечатано «не является платежным средством».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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