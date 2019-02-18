2019-02-18T08:49:09+03:00
Происшествия

«Залетели под фуру»: три человека погибли на трассе М5 в Челябинской области

Из-за ДТП образовалась многокилометровая пробка
Валентина ВАГАНОВА
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Иномарку доставали из-под фуры спасатели. Фото: группа во ВКонтакте «Пробка трасса М5 Челябинск».Иномарку доставали из-под фуры спасатели. Фото: группа во ВКонтакте «Пробка трасса М5 Челябинск».
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Авария произошла днем в воскресенье, 17 февраля, на трассе М-5 «Урал» в Ашинском районе. Прицеп большегруза занесло на «встречку» и в него на полной скорости влетела легковушка. По словам очевидцев, автомобиль буквально залетел под фуру. Водитель и два пассажира погибли на месте, еще один человек ранен.

— По предварительным данным, 29-летний водитель грузовика Mercedes-Benz не справился с управлением. В результате полуприцеп занесло на встречную полосу, и он врезался в Hyundai Accent. Личности погибших сейчас устанавливаются, — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

На месте работала бригада спасателей. Они помогали вытаскивать тела из разбитого автомобиля.

Из-за ДТП на трассе образовалась многокилометровая пробка. По словам водителей, машины стояли в ней по часу и больше.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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